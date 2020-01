Jo Squillo: Eleventy, l'uomo per l'inverno 2020/21

In questa continua ricerca, il risultato è un raggiunto equilibrio tra nuovi volumi, dettagli streetwear, qualità delle materie prime, coniugati armoniosamente in capi di alta fattura ed esperienza artigianale, ricchi di dettagli e rifiniti a mano, come i capospalla in tessuti double che richiedono ognuno 14 ore di lavoro manuale o le giacche che rispettano la tradizione della sartoria napoletana.