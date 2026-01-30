Jo Squillo: Elephant Princess, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

Vivian Lee è una stilista contemporanea che ridefinisce il contesto della couture da una prospettiva femminile orientale, e una forza emergente che collega l'estetica asiatica con la scena internazionale della couture. Prima di fondare Elephant Princess, è stata profondamente attiva nei principali media e contenuti di moda cinesi, come leader di pensiero estetico di grande influenza che ha partecipato e osservato da vicino l'evoluzione dell'estetica femminile contemporanea. Sebbene non abbia una formazione tradizionalmente da stilista, ha costruito, attraverso una prodigiosa sensibilità estetica naturale e anni di studio, pratica e perfezionamento, un sistema estetico e una logica di design indipendenti e chiari. Per lei, la couture non riguarda un'appariscente esibizione tecnica, ma una struttura precisa che si relaziona al corpo, alla cultura e alle emozioni.