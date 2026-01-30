Jo Squillo: Elephant Princess, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026
Un'esplorazione dell'eleganza contemporanea.
In un'epoca in cui l'eleganza spesso sembra passeggera e la raffinatezza viene troppo facilmente scambiata per eccesso, Elephant Princess si erge come chiara espressione di grazia senza tempo e femminilità contemporanea.
Radicato nella dedizione all'artigianalità e guidato da una profonda comprensione del bisogno di raffinatezza e semplicità della donna moderna, il marchio reinterpreta silhouette classiche attraverso la lente di meticolosa artigianalità, struttura e forza silenziosa.
Fin dal primo punto, Elephant Princess costruisce un dialogo tra passato e presente, fondendo la poesia dell'alta moda vintage con una femminilità moderna e decisa. Ogni capo è progettato per seguire i movimenti del corpo, agendo come una seconda pelle che esalta anziché limitare, e rafforza senza eccessi.
Vivian Lee è una stilista contemporanea che ridefinisce il contesto della couture da una prospettiva femminile orientale, e una forza emergente che collega l'estetica asiatica con la scena internazionale della couture. Prima di fondare Elephant Princess, è stata profondamente attiva nei principali media e contenuti di moda cinesi, come leader di pensiero estetico di grande influenza che ha partecipato e osservato da vicino l'evoluzione dell'estetica femminile contemporanea. Sebbene non abbia una formazione tradizionalmente da stilista, ha costruito, attraverso una prodigiosa sensibilità estetica naturale e anni di studio, pratica e perfezionamento, un sistema estetico e una logica di design indipendenti e chiari. Per lei, la couture non riguarda un'appariscente esibizione tecnica, ma una struttura precisa che si relaziona al corpo, alla cultura e alle emozioni.
Per questa stagione, la collezione esplora l'intramontabile contrasto tra nero e oro. Il nero esprime profondità, eleganza e forza silenziosa attraverso drappeggi scultorei e tagli sartoriali precisi, mentre i delicati accenti dorati donano calore e luce, aggiungendo un raffinato senso di luminosità. L'iconico abito nero torna come capo centrale: equilibrato, sofisticato e pensato per trascendere le stagioni.
L'artigianalità rimane al centro del marchio. Fluido crêpe di seta, lana strutturata e delicato pizzo sono sapientemente combinati per creare silhouette che bilanciano morbidezza e struttura. Questi contrasti riflettono la complessità della femminilità contemporanea: forte ma sensibile, classica ma lungimirante.
Più di una semplice collezione, Elephant Princess propone un guardaroba radicato nel lusso discreto e nel design ricercato. Ogni capo racconta una storia di precisione, cura e dettagli raffinati, offrendo capi senza tempo, realizzati per durare oltre le tendenze. In un panorama della moda in rapida evoluzione, il marchio è sinonimo di sobrietà, eleganza e autenticità, dove il vero lusso si ritrova nell'equilibrio, nell'artigianalità e in uno stile senza tempo.
