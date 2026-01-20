Jo Squillo: Dunhill, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027

Il car coat in alpaca grigio introduce uno strato sportivo dalla texture ricca e naturalmente termoregolante, che richiama 133 anni di storia di capispalla innovativi e lussuosi ispirati al mondo dell’automobilismo. Tra gli altri capispalla di spicco figurano una trial jacket in suede grafite e uno straordinario trench in pelle grigia, accoppiato a lana di cammello e rifinito a mano per diventare double-face. I cappotti da guida in tweed windowpane e nailhead ingrandito – abbinati a maglieria jacquard in cashmere o a trecce variegate – bilanciano la costruzione heritage con una nitidezza contemporanea. La palette cromatica è delicatamente punteggiata da blazer in flanella blu Windsor e verdigris, con velluti a coste tonali e ricche sfumature di marrone invernale.