Jo Squillo: Dsquared2, la collezione per l'inverno 2020/21

Pezzi iconici dell'archivio vengono ridisegnati giocando con proporzioni, super attillati e rimpiccioliti o oversize, con un aspetto lavato e in toni caldi e terrosi. Ogni capo appare come trattato individualmente con un'anima vissuta. La mascolinità è offuscata dalla femminilità attraverso i fianchi leggermente esposti, le maniche della camicia sono ritagliate e i gioielli penzolano con pendenti di cristallo colorato o piume di pelle.i cui il mondo ha bisogno in questo momento.

Cappotti cardigan, gilet, in seta a coste, mohair e cashmere sono sovrapposti in uno stile sensuale, e la camicia a quadri, un punto fermo del guardaroba Dsquared2 in lino per l'inverno, ha una finitura logora. Le tonalità naturali della line-up si collegano alla natura all'aperto.

La natura selvaggia del paese canadese si vede in cappotti a quadri da boscaiolo e pantaloni sfrangiati sui fianchi. Le classiche coperte rosse a strisce si trasformano in minigonne stile bandeau. I cappotti in shearling sono drappeggiati intorno al denim e agli stivali western. Medaglioni in metallo martellato e frange in camoscio impreziosiscono le borse a forma di mezzaluna con grandi fibbie o manici ad anello in metallo.

La collezione rivela il suo cuore nella frase "l'amore è ...", tratto da un fumetto del fumettista Kim Casali che è stato ispirato da una serie di note d'amore che ha disegnato per il suo futuro marito. Un motivo caro della loro infanzia, Dean e Dan hanno messo la breve affermazione nelle sue lettere arricciate in maglia jacquard, con l'idea che due semplici parole catturano il sentimento di cui il mondo ha bisogno in questo momento.