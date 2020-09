Jo Squillo: #DREAMLANDS by Pesavento Art Expressions

In questi mesi di lockdown Pesavento ha scelto di puntare sul digitale, come spiega Chiara Carli, che con Marino Pesavento ha fondato nel 1992 questo brand di gioielli assolutamente made in Italy. “Il tempo delle sfilate evento, con un parterre ricco di ospiti è purtroppo lontano. Per la sicurezza di tutti abbiamo scelto di realizzare una sfilata a porte chiuse ricreando la scenografia per le riprese video in una location industriale allestita per l’occasione”. Ecco come nasce "Dreamlands", un racconto unico dove, su un fondale scuro, a rappresentare il colore della notte, modelle e artiste in abito bianco, il colore del sogno, dialogano con i gioielli.