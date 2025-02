Jo Squillo: Don The Fuller apre la Fashion Week a Milano

In una tipica invernale, uggiosa mattina milanese, il cuore pulsante della città le vie del centro, hanno trasformato le mille forme, di una normalità standard e ripetitiva come in un caleidoscpio atipico che funziona al contrario, in una passarella non convenzionale all'aperto.

Niente luci abbaglianti, niente passarelle artificiali, solo l'autenticità delle strade di Milano e la genuinità dei jeans Don The Fuller. Questa iniziativa unica, ha abbracciato il principio della sostenibilità, dna puro del brand riducendo al minimo l'impatto ambientale e quella di un lusso diverso e sostenibile. Meno Co2, meno luci, meno gas, meno trasporti, meno superfluo.

Don The fuller è essenza, e incarna sempre il concept "brillare di luce propria, quando c' è sostanza, rende superflua qualsiasi luce riflessa".

Quando indossi un capo non giri con i riflettori puntati addosso, nella normalità e crudità della strada, della quotidianità, si devono notare le differenze della qualità e del ben vestire, l'eleganza e lo stile e la bellezza, nelle persone normali e non nelle modelle superstar.

Le ragazze hanno passeggiato tra gli edifici storici e i caffè all'aperto, mostrando con orgoglio i jeans che rappresentano non solo uno stile di vita, ma anche un impegno verso un futuro più verde. Ogni capo è stato realizzato utilizzando tecniche di lavaggio ecologiche e materiali sostenibili, sottolineando l'impegno del marchio verso la riduzione delle emissioni di CO2.

Il pubblico, casuale, composto da passanti curiosi e appassionati di moda, ha applaudito questa scelta coraggiosa e innovativa. La sfilata ha catturato l'essenza della strada, la semplicità e la bellezza del denim nel suo habitat naturale.

"In un mondo che corre verso l'eccesso, abbiamo scelto di tornare alle radici," ha dichiarato il fondatore di Don The Fuller. "Il jeans è nato in strada, ed è qui che vogliamo riportarlo, con un approccio sostenibile che rispetti il nostro pianeta."

Milano ha accolto questa rivoluzione con entusiasmo, dimostrando che la moda può essere tanto rivoluzionaria quanto rispettosa dell'ambiente. Don The Fuller ha segnato un nuovo capitolo nel mondo del denim, dimostrando che il vero lusso è la sostenibilità.