Jo Squillo: Dior, la nuova ambassador 070 Shake

070 Shake si unisce alla Maison in qualità di nuovo ambasciatore delle collezioni di Jonathan Anderson.
© Ufficio stampa
Unica e visionaria, la cantante, cantautrice e produttrice americana si è affermata come una delle voci più magnetiche del momento, all'incrocio tra rap e pop alternativo.
Da Modus Vivendi a Petrichor, gli album degli 070 Shake spingono costantemente i confini del suono e delle emozioni, affermando un'estetica al tempo stesso avanguardistica ed empatica.
La sua creatività istintiva, la sua autenticità e la sua energia risuonano con l'essenza di Dior, incarnando un'eleganza sensibile in perpetuo movimento.