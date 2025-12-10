Jo Squillo: Dior, la collezione Spring-Summer 2026

In ogni momento, un'accoglienza della bellezza ha preso forma in modo duraturo nella Maison, indipendentemente dal momento. Il linguaggio Dior è al tempo stesso familiare e sorprendente. È un invito a sognare in grande, ad accettare il teatro della vita, ad apprezzare il potere della moda di riprogrammare la quotidianità in un grandioso paesaggio fantastico, che non richiede descrizioni. Suscita emozioni, che possono essere plasmate in tante parole quante sono gli occhi che le vedono.