Jo Squillo: Dior, la collezione Spring-Summer 2026
Per osare entrare nella maison Dior è necessario entrare in empatia con la sua storia, essere disposti a decifrarne il linguaggio e avere la determinazione di racchiudere tutto questo in una scatola.
Non cancellarlo, ma conservarlo, guardando avanti, tornando di tanto in tanto a frammenti, tracce o intere sagome, come se si rivisitassero i ricordi. È un sentimento e un compito in continua evoluzione, complesso e istintivo.
In ogni momento, un'accoglienza della bellezza ha preso forma in modo duraturo nella Maison, indipendentemente dal momento. Il linguaggio Dior è al tempo stesso familiare e sorprendente. È un invito a sognare in grande, ad accettare il teatro della vita, ad apprezzare il potere della moda di riprogrammare la quotidianità in un grandioso paesaggio fantastico, che non richiede descrizioni. Suscita emozioni, che possono essere plasmate in tante parole quante sono gli occhi che le vedono.
La sensazione che si cela dietro la visione che si dispiega oggi è di armonia e tensione. Segni tratti dalla lunga storia della Maison si fondono in un disegno che permette alla silhouette di trasmettere il messaggio con una linea. Un'idea del passato dialoga con il presente, l'audace con la calma, il grandioso con il banale. Tutto è espresso attraverso il filtro di Dior, che è una sensibilità cromatica – morbida, pittorica, ponderata, con rotture improvvise – così come un modo squisito di realizzare le cose, virtuoso anche quando sono apparentemente semplici.
Incasellare la storia crea un'implosione: anche i cappelli implodono in se stessi. L'ordine delle cose viene riorganizzato; la frammentazione lascia spazio alla donna Dior per immergersi nella grandiosità, nella rapidità, nella quotidianità tesa o in un'ondata di piacere; per fluire verticalmente o estendersi scultoreamente.
Vestirsi come un modo per diventare un personaggio sul palcoscenico della vita, consentendo all'abbigliamento di ridisegnare sia l'equilibrio che l'aspetto, boxare e scartare la storia per reagire al sovraccarico e alla stimolazione emotiva del momento in modo empatico.
Il cambiamento è inevitabile.
