Jo Squillo: Dior, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

Il lavoro manuale del couturier trasforma il micro nel macro e viceversa: fiori realistici vengono ritagliati in sete leggere o miniaturizzati in ricami densi; top a palloncino sono velati di rete; chiffon e organza sfilacciati si stratificano come piume. L’interesse per la destrezza manuale introduce la maglieria nel mondo della couture, ampliandone il linguaggio e favorendo ulteriori sperimentazioni. Le borse modellate fanno il loro debutto nella Dior Haute Couture come oggetti scultorei che ispirano nuovi modi di portarsi e di muoversi. Ogni capo è concepito come una piccola meraviglia. Indossare la couture significa collezionarla e portare avanti – con empatia – la mentalità che l’ha creata.