Jo Squillo: Dino Buzzati e l’Aldilà. Milano e le montagne, da Poema a fumetti al film Orfeo

Dal 30 gennaio al 6 aprile 2026, nel cuore di Brera, all’interno del programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, in collaborazione con Fondazione Dino Buzzati, Fantasmagoria, Fondazione Corriere della Sera, Mondadori e Regione Lombardia, presenta una mostra immersiva che trasforma il Laboratorio FAAM in una «casa buzzatiana»: un ambiente da attraversare, più che da visitare. Lo spettatore non osserva soltanto l’opera di Buzzati, ma entra nel suo mondo, tra mito e cronaca, sogno e inquietudine, città e montagne. L’allestimento, a cura di Virgilio Villoresi e Lorenzo Viganò, è ispirato al film Orfeo di Villoresi, tratto da Poema a fumetti (1969), il testamento artistico di Buzzati e prima graphic novel italiana. Un percorso immersivo alla scoperta della genesi del film e del libro, attraverso scenografie artigianali, miniature, riproduzioni, suggestioni visive e sonore, affiancate dalle tavole originali di Poema a fumetti, dai disegni preparatori, da foto scattate dallo stesso Buzzati e altro materiale utilizzato per la sua creazione, in un continuo oscillare tra passato e presente, cinema e letteratura, ma anche tra abisso e vetta, città e montagna, mito e modernità. Un racconto che riflette i valori e la poetica che hanno accompagnato e segnato la vita dell’autore del Deserto dei Tartari, dal suo legame con Milano al rapporto profondo con le Dolomiti, dalla rappresentazione artistica e letterario del «fantastico» alla terrena passione per lo sci e l’alpinismo (che definì «lo sport più nobile di tutti»), dalle sue «escursioni» nell’Averno ai viaggi come inviato del Corriere della Sera, cronista anche dei Giochi Olimpici invernali di Innsbruck del 1964.