Jo Squillo: Didit Hediprasetyo, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

I tessuti giocano un ruolo decisivo ma discreto. Jersey di seta, organza, pizzo e velluto sono accostati a pelli morbide e finiture lucide, creando un dialogo tra opaco e lucido, peso e leggerezza. La palette rimane volutamente sobria: il nero e il bianco costituiscono la struttura portante, ravvivati ​​da una stampa grafica in bianco e nero che ricorda le strutture in pietra e punteggiati da toni sabbia e oro tenue, tonalità tratte da elementi naturali e da luci soffuse.