Jo Squillo: Cuoio di Toscana, la collezione "JCM" per l'estate 2022

Cuoio di Toscana punta tutto sulle eccellenze creative in occasione di Milano Moda Donna. Lo storico marchio creato dal Consorzio che rappresenta sette concerie dei distretti di San Miniato e Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa, presenta JCM , la sustainable collection nata dall’unione di tre artisti: Nick Cerioni, Rossella Jardini e Marvely. Tre universi artistici rappresentanti rispettivamente il mondo dell’immagine, quello della moda e quello della musica. Il progetto, che vede come protagonista gli accessori, unisce l'attenzione green ai nuovi linguaggi del contemporaneo, legati sempre più ai concetti di libertà, inclusivity, funzionalità e creatività trasversale. Oltre ad aver creato gli accessori esclusivi, gli artisti sono stati anche i protagonisti della campagna advertising, in cui sono proprio loro stessi a indossare le creazioni.

Rossella Jardini, storica ex anima creativa di Moschino e fondatrice della sua linea omonima, ha dato vita a due borse, una decorata da cuori e una con motivi gioiello, oltre a diversi modelli di calzature, tra cui un sandalo e un mocassino.

Marvely, noto per le tracce musicali come Rho Fiera e Jim Morrison, è anche ballerino, dj e producer. I suoi stivali da cowboy in cuoio nero hanno sfumature cromatiche eseguite manualmente e sono ricamati con le costellazioni.

Nick Cerioni, stylist di celebrity del calibro dei Maneskin e della Dark Polo Gang, ma anche di Lorenzo Jovanotti e di Achille Lauro, alle spalle ha anche esperienze in programmi televisivi di successo, come X Factor.

Impossibile dimenticare gli iconici look di Lauro sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2020, diventati subito successo oltreconfine. Sono frutto della sua creatività le due piccole borse unisex ad uso quotidiano, funzionali e pop, oltre che smart: un vero "due in uno", ovvero utilizzabili sia singolarmente che insieme. Il primo accessorio, Pouch, è una borsa da tenere a mano dotata di un anello collocato nella parte superiore che permette di agganciare un moschettone colorato per chiavi o charms. Il secondo, Little Bag, si indossa al collo o come charm da attaccare al primo accessorio; le tonalità cromatiche sono simbolo di vitalità, grazie a nuance accese, come l’arancio o l’azzurro. Infine, ecco anche un modello di mocassino finemente decorato, personalizzato con un moschettone nella parte centrale che diventa fil rouge di tutta la collezione.