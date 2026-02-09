Dubai Fashion Week.

Jo Squillo: Couture Week & Dubai Fashion Week: l’eccellenza dell’alta moda incontra l’innovazione globale

La Couture Week, in collaborazione con la Dubai Fashion Week, si prepara a trasformare Dubai nel cuore pulsante dell’alta moda internazionale, dando vita a un evento esclusivo che celebra creatività, artigianalità e visione contemporanea.

09 Feb 2026 - 08:00
La manifestazione riunirà stilisti di fama internazionale, maison emergenti, buyer, stampa specializzata e leader del settore, creando una piattaforma unica di dialogo tra tradizione sartoriale e nuove prospettive del fashion system globale.

La sinergia tra Couture Week e Dubai Fashion Week rappresenta un incontro strategico tra due mondi complementari: da un lato l’eccellenza dell’haute couture, dall’altro l’energia innovativa e multiculturale di Dubai, oggi riconosciuta come uno dei principali hub creativi e commerciali del lusso a livello mondiale.

Durante l’evento, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a:

  • Sfilate couture e ready-to-wear di alto profilo
  • Presentazioni esclusive e trunk show
  • Eventi privati e momenti di networking internazionale
  • Esperienze immersive dedicate a moda, arte e lifestyle

La Couture Week & Dubai Fashion Week si conferma così non solo come una vetrina di stile, ma come un vero e proprio laboratorio di idee, capace di valorizzare il talento, promuovere lo scambio culturale e anticipare le tendenze del futuro.

Un appuntamento imperdibile per chi vive e interpreta la moda come espressione di identità, eccellenza e visione globale.

