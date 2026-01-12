Jo Squillo: con Revolve, l'orologio Exaequo Melting svela nuove toniere in edizione limitata
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Tre nuove edizioni limitate in acciaio a 301 esemplari ciascuna arricchiscono la collezione Revolve: due trattate con IP gold, quadranti blu e verde scuro, e una cassa effetto silver a quadrante verde.
© Ufficio stampa
Tre interpretazioni di un tempo che si piega alla percezione e all’immaginazione, dove il colore diventa elemento narrativo e distintivo.
Riflessi surrealisti tra casse color oro e argento e quadranti dalle nuance ricercate. Il viaggio di Exaequo Melting Watch nel mondo del Surrealismo prosegue, rafforzando un linguaggio estetico che fonde arte e orologeria in una visione unica e immediatamente riconoscibile. Fin dalle origini, il brand svizzero ha scelto di raccontare un tempo fluido, soggettivo e non convenzionale, ispirandosi agli stilemi del movimento surrealista e trasformandoli in segnatempo dalla forte carica evocativa.
Un richiamo diretto al Manifesto Surrealista, simbolo della natura effimera della vita, della fragilità dell’esistenza e della possibilità di distorcere e manipolare il tempo attraverso la percezione umana. Un immaginario che Exaequo Melting Watch reinterpreta da anni attraverso modelli declinati in numerose varianti, senza mai perdere forza concettuale e identità artistica.
Su queste basi solide e distintive, Revolve, espressione tra le più anticonvenzionali del brand, si apre a un nuovo capitolo con tre Limited Edition da soli 301 esemplari ciascuna, dove il linguaggio surrealista incontra colorazioni di quadrante particolarmente ricercate, pensate per amplificare la dimensione onirica del design. La cassa asimmetrica e spigolosa, quasi scultorea, ispirata alle “labbra” femminili, forme sensuali e fluide, fonti ispiratrici care all’arte surrealista per numerose opere, rompe ogni equilibrio formale tradizionale, trasformando l’orologio in un oggetto di design radicale.
Le prime due versioni presentano una cassa in acciaio 316L con trattamento IP gold, abbinata rispettivamente a un quadrante blu e a un quadrante verde scuro: superfici profonde e vellutate che dialogano con la luce in modo discreto ed elegante. La terza interpretazione propone invece una cassa in acciaio 316L con trattamento IP effetto silver, abbinata a un quadrante verde, dall’estetica più contemporanea e industriale, ma sempre fedele allo spirito artistico della collezione.
Le casse, dalle dimensioni 33 x 51,2 mm, sono protette da vetro minerale curvo e completate da dettagli curati come la corona snap e le anse rifinite con superfici a contrasto. I quadranti, essenziali e grafici, ospitano indici e numeri tono su tono, enfatizzando l’effetto materico e la tridimensionalità del design. Le lancette, trattate con Super-LumiNova® nera, garantiscono una lettura chiara anche in condizioni di scarsa luminosità, senza compromettere il mood definito dell’orologio.
Alcune parti della cassa e dell’attacco cinturino, appositamente studiato e caratterizzato da una costruzione complessa che richiede un notevole impegno in fase di assemblaggio, giocano con bilanciati contrasti tra superfici lucide e sabbiate, rafforzando la percezione di un progetto curato in ogni dettaglio.
Al cuore di Revolve batte il movimento al quarzo Ronda 762-AJG3, sinonimo di affidabilità e precisione. Il cinturino in silicone nero con chiusura deployant e logo inciso completa l’estetica del modello, unendo comfort, funzionalità e carattere. La resistenza all’acqua fino a 3 ATM rende Revolve un segnatempo pensato per essere vissuto ogni giorno, senza rinunciare alla sua forte valenza artistica.
Con queste nuove Limited Edition, Exaequo Melting Watch riafferma il proprio ruolo di interprete contemporaneo del Surrealismo applicato all’orologeria. Revolve non si limita a misurare il tempo: lo piega, lo riflette, lo trasforma. Un segnatempo che diventa manifesto estetico, oggetto da collezione e simbolo del linguaggio più maturo e audace del brand, proprio grazie alla sua esclusività limitata.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa