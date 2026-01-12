Jo Squillo: con Revolve, l'orologio Exaequo Melting svela nuove toniere in edizione limitata

Riflessi surrealisti tra casse color oro e argento e quadranti dalle nuance ricercate. Il viaggio di Exaequo Melting Watch nel mondo del Surrealismo prosegue, rafforzando un linguaggio estetico che fonde arte e orologeria in una visione unica e immediatamente riconoscibile. Fin dalle origini, il brand svizzero ha scelto di raccontare un tempo fluido, soggettivo e non convenzionale, ispirandosi agli stilemi del movimento surrealista e trasformandoli in segnatempo dalla forte carica evocativa.