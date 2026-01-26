Jo Squillo: CNMI e Rinascente Milano Piazza Duomo presentano “NEXT ON AIR: A brand selection curated by Rinascente and CNMI”

Tra le candidature ricevute, una giuria di professionisti selezionerà 10 brand che saranno protagonisti di un’esposizione dedicata. La giuria è composta da: Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Mariella Elia, Managing Director at Rinascente Spa, Giulia Martinelli, Fashion Director L’Officiel Italia & L’Officiel Hommes Italia, Michele Ciavarella, Deputy Editor in Chief Style Magazine - Corriere della Sera e Stefano Roncato, Editor in Chief MF Fashion. I brand scelti avranno l’opportunità di presentare le proprie collezioni all’interno di un pop-up esclusivo e di beneficiare di una visibilità importante e di una piattaforma di vendita negli spazi premium di Rinascente Milano Piazza Duomo, in particolare nell’area Air Snake, tradizionalmente riservata a progetti speciali e collaborazioni con grandi marchi.