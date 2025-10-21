Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
Milano Fashion Week.

Jo Squillo: Clips, la collezione Primavera-Estate 2026

In occasione del 40° anniversario, Clips unisce la tradizione sartoriale italiana a dettagli moderni e innovativi.

21 Ott 2025 - 16:04

La palette cromatica spazia tra tonalità neutre, delicate e pastello, con tocchi di colore sofisticati, mentre i tessuti scelti – seta, chiffon, satin – accarezzano la pelle e si muovono con fluidità, perfetti per la stagione calda.

Le silhouette sono femminili e sofisticate: abiti fluidi con maniche ampie e cappe leggere, bomber couture che mixano stile urbano e dettagli couture, maglieria arricchita da passamanerie importanti e ricami delicati.

Clips SS 2026 è pensata per una donna che desidera esprimere la propria personalità attraverso abiti che uniscono grazia e carattere, perfetti per occasioni speciali così come per momenti più informali, sempre con un tocco di raffinata eleganza.