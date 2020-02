Jo Squillo: Clips, la collezione per lʼinverno 2020/21

Eleganza e femminilità sono le componenti imprescindibili di ogni look, dal più cozy al più glamour, nell’idea che la donna debba sentirsi sicura di sé in ogni situazione.

Il guardaroba autunno-inverno 2020/21 vede il ritorno di alcuni capi iconici: la giacca, indossata anche in maniera un po’ maschile, è la grande protagonista di un ventaglio di proposte che va dai completi ai tubini anni Ottanta, passando per gli abiti versione disco, impreziositi dalle paillettes.

La palette di colori è eccentrica, vivace, e spazia dal rosso, al viola, al fucsia per look rigorosamente monochrome e ton sur ton, regola che riguarda anche l’abbinamento degli accessori. Il fil rouge della collezione è la stampa animalier, classico della seduzione rivisto nella cromia più accesa, che ispira tailleur, mini dress e maglie balloon. Per una donna sensuale e di classe in ogni occasione.