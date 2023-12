Jo Squillo: Clara Aestas e Gaia Canciani presentano “The Era of Shine"

Collezioni mare esclusive, quelle di Clara Aestas, caratterizzate da tinte brillanti, tessuti e pizzi pregiati e ispirate alle atmosfere d’antan dal sapore sofisticato.

I costumi del brand sono capi eleganti e preziosi, dedicati a donne raffinate anche in spiaggia. Gaia Canciani unisce sofisticatezza e glamour in lucenti capi di abbigliamento tempestati di cristalli scintillanti, un vero must nel mondo del partywear.