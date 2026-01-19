Jo Squillo: Ciao Valentino, The Last Emperor

Per me sei stato ispirazione, esempio, poesia cucita a mano.

Ci hai insegnato che lo stile non è apparire, ma essere.

Che il lusso è tempo, rispetto, amore per il dettaglio.

Che la moda può essere arte quando nasce dalla verità.

Hai fatto la storia dello stile italiano nel mondo, con il rosso Valentino che batte come un cuore. Ogni volta che venivo nel tuo backstage a Parigi, mi accoglievi sempre con grande affetto, raccontandomi tutta l'ispirazione della nuova collezione.

Ti ringrazio per tutto il tuo prezioso tempo che mi hai dedicato.

Jo