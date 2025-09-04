Jo Squillo: Ciao Giorgio

Giorgio Armani ha tracciato un cammino di luce nel tessuto del tempo, vestendo il mondo con un'eleganza eterna.
© Ufficio stampa
Re Giorgio, è difficile immaginare il mondo della moda, dell’arte, e della bellezza senza la tua presenza forte, elegante e rivoluzionaria.
Tu non sei stato solo un creatore di abiti: sei stato un architetto dell’anima, un poeta del tessuto, un rivoluzionario silenzioso che ha trasformato il corpo femminile in un tempio di forza e grazia.
Nel tuo stile ho trovato un rifugio. Nella tua visione, una guida.
Hai vestito il mondo, Giorgio. Ma soprattutto, ci hai insegnato a spogliarci del superfluo per ritrovare l’essenza.
Continuerò a parlare di te, a raccontarti, a portarti nel cuore come si porta un grande amore, o una grande canzone.
Con immensa gratitudine, affetto e rispetto eterno,
Jo Squillo
Commenti (0)