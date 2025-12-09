Jo Squillo: Chanel, Métiers d'art 2026 show - Savoir-faire
© Ufficio stampa
Un tributo agli atelier d’eccellenza che custodiscono e rinnovano la magia dell’alta artigianalità francese.
Una collezione che celebra la precisione del gesto, l’heritage creativo e l’innovazione che definiscono il savoir-faire della Maison.
Métiers d’Art 2026 nasce dall’incontro tra memorie storiche e uno sguardo rivolto al futuro. Le tecniche secolari vengono reinterpretate con audacia contemporanea: ricami tridimensionali, lavorazioni scultoree, applicazioni di piume, perle e metalli preziosi arricchiscono silhouette fluide e architettoniche.
Ogni creazione è frutto dell’intimo dialogo tra direttore creativo e sei atelier emblematici, custodi di saperi unici e identitari.
Il savoir-faire degli atelier
La palette cromatica alterna tonalità neutre e polverose a riflessi metallici. Le silhouette esplorano contrasti tra linee pure e volumi scolpiti, mentre materiali innovativi e soluzioni a basso impatto ambientale confermano l’impegno verso un lusso responsabile.
La collezione Métiers d’Art 2026 è un inno all’ingegno, alla creatività e alla dedizione degli atelier che trasformano la materia in emozione. Un patrimonio vivente che la Maison celebra e tramanda, proiettandolo verso un futuro di bellezza, cultura e innovazione.
