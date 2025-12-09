Logo Tgcom24
Jo Squillo: Chanel, Métiers d'art 2026 show - Savoir-faire

Un tributo agli atelier d’eccellenza che custodiscono e rinnovano la magia dell’alta artigianalità francese.

09 Dic 2025 - 08:00
Una collezione che celebra la precisione del gesto, l’heritage creativo e l’innovazione che definiscono il savoir-faire della Maison.

Métiers d’Art 2026 nasce dall’incontro tra memorie storiche e uno sguardo rivolto al futuro. Le tecniche secolari vengono reinterpretate con audacia contemporanea: ricami tridimensionali, lavorazioni scultoree, applicazioni di piume, perle e metalli preziosi arricchiscono silhouette fluide e architettoniche.

Ogni creazione è frutto dell’intimo dialogo tra direttore creativo e sei atelier emblematici, custodi di saperi unici e identitari.

Il savoir-faire degli atelier

  • LESAGE – Ricamo
    Conosciuto mondialmente per la raffinatezza dei suoi ricami, LESAGE intreccia perle, paillettes e fili preziosi in motivi inediti che donano profondità e luminosità ai capi.
  • MONTEX – Ricamo su macchine Cornely e Lunéville
    MONTEX porta nella collezione tecniche moderne e sperimentali, con ricami grafici e rilievi materici che ridefiniscono la superficie del tessuto.
  • LEMARIÉ – Piume e fiori
    Maestro dell’etereo, LEMARIÉ lavora piume e fiori in modi scultorei e delicatissimi, creando volumi impalpabili e dettagli poetici.
  • GOOSSENS – Gioielleria
    Atelier leggendario di oreficeria, GOOSSENS firma gioielli e dettagli metallici che coniugano arte, architettura e alchimia dei materiali.
  • MAISON MICHEL – Cappelleria
    MAISON MICHEL reinventa la tradizione milliner con cappelli e accessori modellati a mano, che completano i look con eleganza e carattere.
  • MASSARO – Calzature
    L’expertise di MASSARO dona alla collezione calzature realizzate con tecniche su misura, dove comfort e design dialogano con la precisione dell’opera artigianale.

La palette cromatica alterna tonalità neutre e polverose a riflessi metallici. Le silhouette esplorano contrasti tra linee pure e volumi scolpiti, mentre materiali innovativi e soluzioni a basso impatto ambientale confermano l’impegno verso un lusso responsabile.

La collezione Métiers d’Art 2026 è un inno all’ingegno, alla creatività e alla dedizione degli atelier che trasformano la materia in emozione. Un patrimonio vivente che la Maison celebra e tramanda, proiettandolo verso un futuro di bellezza, cultura e innovazione.

