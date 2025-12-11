Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
Chanel.

Jo Squillo: Chanel, la sfilata Cruise 2026/2027

CHANEL presenterà la sua collezione Cruise 2026/27 con una sfilata a Biarritz martedì 28 aprile 2026.

11 Dic 2025 - 08:00
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

«Biarritz ha un ruolo fondamentale nella storia di CHANEL», spiega Bruno Pavlovsky, Presidente di CHANEL Moda. “Siamo lieti che Matthieu Blazy abbia scelto questa destinazione, tanto cara alla Maison, per presentare la sua prima visione della collezione Cruise.”

Nel 1915, forte del successo della sua boutique di Deauville, Gabrielle Chanel fondò la sua prima casa di moda a Villa de Larralde, comprendente una boutique e un atelier dove presentò le sue collezioni. L'atmosfera libera e sportiva di questa iconica località balneare nel sud-ovest della Francia contribuì a forgiare la sua visione della moda e del design, rendendo Biarritz un capitolo essenziale nella costruzione del suo stile.

chanel
jo squillo
cruise