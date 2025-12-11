Jo Squillo: Chanel, la sfilata Cruise 2026/2027

Nel 1915, forte del successo della sua boutique di Deauville, Gabrielle Chanel fondò la sua prima casa di moda a Villa de Larralde, comprendente una boutique e un atelier dove presentò le sue collezioni. L'atmosfera libera e sportiva di questa iconica località balneare nel sud-ovest della Francia contribuì a forgiare la sua visione della moda e del design, rendendo Biarritz un capitolo essenziale nella costruzione del suo stile.