Jo Squillo: Chanel, la sfilata Cruise 2026/2027

CHANEL presenterà la sua collezione Cruise 2026/27 con una sfilata a Biarritz martedì 28 aprile 2026.
© Ufficio stampa
«Biarritz ha un ruolo fondamentale nella storia di CHANEL», spiega Bruno Pavlovsky, Presidente di CHANEL Moda. “Siamo lieti che Matthieu Blazy abbia scelto questa destinazione, tanto cara alla Maison, per presentare la sua prima visione della collezione Cruise.”
Nel 1915, forte del successo della sua boutique di Deauville, Gabrielle Chanel fondò la sua prima casa di moda a Villa de Larralde, comprendente una boutique e un atelier dove presentò le sue collezioni. L'atmosfera libera e sportiva di questa iconica località balneare nel sud-ovest della Francia contribuì a forgiare la sua visione della moda e del design, rendendo Biarritz un capitolo essenziale nella costruzione del suo stile.