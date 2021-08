Jo Squillo: Chanel, la pre-collezione Fall-Winter 2021/22

La giovane Top Model polacca ha posato in numerose riviste indossando CHANEL e ha sfilato spesso per la Maison. Il suo stile istintivo, che coniuga perfettamente il maschile al femminile, è stato fonte di ispirazione per Virginie Viard nella creazione di questa collezione.

"Ci sono cose che non avevo capito del modo in cui mi vesto", dice Ola Rudnicka. “Non ho mai cercato di definire il mio stile prima. Potremmo dire che l'ho scoperto tramite CHANEL. Non c'è modo migliore". "In realtà è molto anni '70 e un po' punk, con questo classico accenno CHANEL in un modo che è molto elegante", aggiunge. L'accento è infatti posto sul contrasto di colori - bianco e nero punteggiato di rosa e sfumature di grigio.