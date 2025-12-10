Jo Squillo: Chanel, la collezione Spring-Summer 2026

Tutto inizia con una tradizione maschile: camicia e pantaloni. Presi in prestito e indossati da Gabrielle Chanel da Boy Capel, il suo compagno più importante. La camicia era allora dello storico camiceria francese Charvet, oggi è realizzata in collaborazione con Chanel. Appesantita da una catena Chanel, le proporzioni rispettano ancora gli standard tradizionali della camiceria maschile. A queste si aggiungono giacche da tailleur in stile maschile, tagliate e con bordi grezzi, che riprendono le proporzioni Chanel. Adottati e modificati, britannici nel cuore, i tweed di Chanel sono agili, stirati e decisi. Il paradosso sta nel potere femminile di Gabrielle Chanel, conquistato attraverso un guardaroba in cui la praticità e il pragmatismo non rinunciano mai alla seduzione e all'effetto. Un tempo per il lavoro si unisce a un tempo per l'amore, setosi e fluidi, drappeggiati, annodati e drappeggiati, i tessuti in maglia passano dalla discrezione del giorno al dramma della sera; un nuovo, dinamico ensemble di femminile e maschile in cui Gabrielle Chanel era sempre se stessa. Mai solo qualcosa, ma qualcuno.