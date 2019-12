Jo Squillo: Chanel, la collezione Métiers d'art 2019/20

"C'è una sorta di semplicità nel tornare all'ABC di Chanel.", confida Virginie Viard," ci sono i codici inventati da Gabrielle Chanel e resi sublimi da Karl Lagerfeld, che mi piace anche mischiare. Mi piace l'idea di un patchwork. Metto sempre in discussione il contesto, che non ha nulla a che fare con il modo in cui vivevamo decenni fa: cosa piacerebbe a una donna oggi? Come lo indosserebbe? "

Questa collezione molto contemporanea di un'iconica eleganza è rappresentata da tute in tweed talmente raffinate da essere morbide come la maglieria e da giacche corte con bordi arrotondati, indossate con gonne a vita bassa, con spacchi sul davanti per liberare le gambe in movimento; e sul nastro di pelle nuda tra i due, una cintura sottile in catene e perle.

Infine, la BOY CHANEL e la GABRIELLE di CHANEL diventano borse in miniatura che vengono indossate come gioielli.

L'emozione vibra nell'aria mentre le modelle scendono i gradini beige rifiniti di bianco della grande scalinata e attraversano il salone. Sagome slanciate indossano abiti di pizzo nero ricamato, cappotti in cachemere con cinture preziose.

Le silhouette sono accessoriate con un accumulo di bigiotteria: bracciali a bracciale, collane di plastron in perle e strass da cui sembrano scintillare collane sautoir e altri pendenti, girocolli con stelle di strass bianchi, mentre le cinture a catena sono impreziosite da fili di perle, fiocchi e camelie .

Dietro questa collezione c'è il costante dialogo creativo tra Virginie Viard e il Métiers d’art che dura da trent'anni. Una visione di pura magia che trascende l'idea stessa della moda per ottenere un'eleganza senza tempo, un fascino e una bellezza secondo CHANEL.