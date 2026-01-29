Jo Squillo: Chanel, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026
© Ufficio stampa
La collezione Haute Couture Spring/Summer 2026 parla chiaro: la vera forza oggi è la leggerezza.
In passerella la couture si fa eterea, fluida, quasi sospesa. I codici storici della Maison — tweed, camelia, fiocchi, ricami preziosi — vengono alleggeriti, trasformati, resi impalpabili. Nulla è rigido, nulla è costruito per ostentare. Tutto è pensato per muoversi, respirare, vivere.
Le silhouette scivolano sul corpo con naturalezza: giacche che sembrano piume, abiti lunghi in chiffon e organza che catturano la luce a ogni passo, sovrapposizioni trasparenti che giocano con l’aria. È una couture che non pesa, non costringe, non impone. E' una couture che libera.
E poi c’è il cuore di Chanel: il savoir-faire degli atelier. Ricami fatti a mano, applicazioni minuziose, lavorazioni che richiedono tempo, pazienza, dedizione assoluta. Ogni capo è un pezzo unico, frutto di un’artigianalità che non segue le mode, ma le attraversa.
La donna Chanel Haute Couture SS 2026 è contemporanea, consapevole, indipendente. Sa chi è. Non ha bisogno di esagerare per affermarsi. La sua eleganza è un linguaggio, la sua presenza è un messaggio.
Perché oggi, più che mai, la couture non è nostalgia. È visione. Ed è libertà.
