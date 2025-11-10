Jo Squillo: Chanel, la collezione End of Year “From Dream to Reality”
Una collezione che trasforma l’immaginazione in luce, e il sogno in materia preziosa.
Una celebrazione della creatività, dell’artigianalità e delle ambizioni sostenibili: un anno in cui il sogno è diventato realtà.
Con il tema “From Dream to Reality”, Chanel conclude l’anno con una riflessione sulla propria visione del lusso contemporaneo: trasformare la creatività in azione, l’ispirazione in innovazione, e i sogni in realtà tangibili.
Dalla moda alla bellezza, dall’alta gioielleria ai profumi, la Maison ha continuato nel 2025 a tradurre il proprio savoir-faire in un linguaggio universale di eleganza e modernità.
Un percorso che unisce artigianato, ricerca e sostenibilità, confermando l’impegno di Chanel verso un futuro più consapevole, autentico e responsabile.
"Ogni creazione Chanel nasce da un sogno, ma trova il suo valore quando diventa parte della realtà di chi la vive.
Questo anno è stato la testimonianza di come la visione, la passione e l’artigianato possano trasformarsi in esperienze autentiche.”
— Bruno Pavlovsky, Presidente, Fashion Activities e Chanel SAS
Nel corso dell’anno, Chanel ha consolidato la propria presenza globale con nuove aperture, iniziative culturali e collaborazioni con i Métiers d’Art — i maestri artigiani che incarnano l’eccellenza e la tradizione del savoir-faire francese.
L’impegno per la sostenibilità e l’innovazione è proseguito attraverso programmi dedicati alla riduzione dell’impatto ambientale, all’utilizzo di materiali responsabili e al sostegno delle comunità che contribuiscono alla filiera creativa della Maison.
Guardando al 2026, Chanel rinnova la propria missione di custodire il sogno e al tempo stesso renderlo reale: un lusso che evolve, si apre al mondo e valorizza il tempo, la materia e la cultura.
Il futuro della Maison è un invito a continuare a sognare — ma anche a costruire, innovare e ispirare.
