Jo Squillo: Chanel, la campagna della collezione Cruise 2025/2026
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
L'obiettivo sensibile di Mario Sorrenti prolunga la magia dello spettacolo presentato lo scorso aprile a Villa d'Este.
La campagna della collezione Cruise 2025/26 di CHANEL si svolge sulle rive del Lago di Como. L'obiettivo sensibile di Mario Sorrenti prolunga la magia della sfilata presentata lo scorso aprile a Villa d'Este, gioiello dell'architettura rinascimentale e leggendario rifugio per gli amanti di Hollywood.
Against this sumptuous backdrop, Alix Bouthors, Ida Heiner and Xu Wei bring to life a series of cinematic images that embody the spirit of this Cruise collection, in a veritable ode to resort chic and la dolce vita.
Tutto inizia con una certa delicatezza. Un colletto alla marinara adorna un cappotto in tweed écru, con cintura come una vestaglia sopra un costume da bagno drappeggiato. Un completo in denim giallo pallido impreziosito da perline rosa e una camelia di seta - emblema della Maison - richiama la luce del sole. Ogni silhouette esplora una variante del guardaroba estivo e reinterpreta con giocosità i codici CHANEL. Le righe, a volte bianche su blu navy, a volte terracotta su una polo di cotone, scandiscono i pomeriggi in riva al mare. Una tunica e pantaloni in seta bianca e blu navy offrono un'interpretazione fluida del classico bicolore.
Poi arrivano il glamour e la festa. Le silhouette serali sono più preziose: un abito corto in pizzo bianco e nero cattura la luce, mentre un abito in pelle rivela schiena e spalle con un portamento scultoreo.
L'arte del contrasto struttura l'intera campagna: neri intensi e bianchi iridescenti, delicatezza e brillantezza, linee pure e dettagli lussuosi. Gli accessori intensificano questa partitura visiva. Mules in vernice, occhiali da sole neri oversize, tote bag in rafia intrecciata e mini borse CHANEL 25 in giallo incandescente: tutti elementi sinonimo di una fuga da sogno.
Questa campagna è una celebrazione dell'eleganza senza tempo, di uno stile di vita immerso nella luce del Lago di Como e nella leggendaria atmosfera di Villa d'Este.
La collezione CHANEL Cruise 2025/26 sarà disponibile nelle boutique a partire dal 10 novembre 2025.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa