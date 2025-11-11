Jo Squillo: Chanel, la campagna della collezione Cruise 2025/2026

Tutto inizia con una certa delicatezza. Un colletto alla marinara adorna un cappotto in tweed écru, con cintura come una vestaglia sopra un costume da bagno drappeggiato. Un completo in denim giallo pallido impreziosito da perline rosa e una camelia di seta - emblema della Maison - richiama la luce del sole. Ogni silhouette esplora una variante del guardaroba estivo e reinterpreta con giocosità i codici CHANEL. Le righe, a volte bianche su blu navy, a volte terracotta su una polo di cotone, scandiscono i pomeriggi in riva al mare. Una tunica e pantaloni in seta bianca e blu navy offrono un'interpretazione fluida del classico bicolore.