Jo Squillo: Chanel, la campagna della collezione Cruise 2024/25

Loli-Bahia incarna la sensazione del vento, del sole, del mare e del cielo mentre osserva la costa nelle classiche linee CHANEL in bianco e nero, qui reinventate in una muta da sub. Attraverso le immagini vediamo i codici della Maison, riconfigurati per il Mediterraneo.

L’atteggiamento sportivo si riflette nelle iconiche giacche di tweed della stagione, che compaiono durante tutta la campagna. La silhouette è reinterpretata con dettagli atletici: cappucci realizzati in felpa, bottoni automatici e ricami di conchiglie. Un'atmosfera attiva attraversa il resto della collezione, dai pantaloncini da ciclista realizzati in pelle pregiata ai bermuda in denim impreziositi da trecce come una tuta da ginnastica.

C'è anche una sensazione di fuga: nell'iconica borsa 11.12, resa in luminosi toni pastello, in un top e gonna in popeline di cotone e pizzo, e nei cappelli a barca di paglia - uno stile preferito da Gabrielle Chanel - indossati da Loli-Bahia con una spensieratezza e un fascino giovanile.

Queste immagini catturano un senso di spontaneità ed effervescenza. Questo è lo spirito e l'atteggiamento della donna CHANEL oggi: attiva, energica e libera.

La collezione Cruise 2024/25 sarà disponibile nelle boutique CHANEL a novembre.