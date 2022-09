Jo Squillo: CF - Cristina Ferrari, la collezione Primavera/Estate 23

Una Regina alla moda che esce dai suoi canoni per valorizzare la propria bellezza più di un diamante prezioso. La luce dei cristalli, come sempre nella filosofia di Cristina Ferrari, è presente su bikini d’alta moda che, dalla prossima stagione, saranno accompagnati da una serie di capi fuori acqua concepiti con le stesse caratteristiche di lusso, fantasia e creatività.

Il CF Bikini Cult Crystallized, nella nuova versione cromatica, continua ad essere il best seller e la nuova proposta del 2023 sarà il Bikini Queen, caratterizzato da fascette impreziosite che avvolgono il corpo allacciandosi in vita.

Un look glamour e sensuale che si estende nella palette di colori rubati ai bagliori delle pietre preziose, da sempre amiche delle donne che vogliono evadere gli schemi con classe: il Fuxia dell’ Agata, l’ Arancione del Topazio, il Rosa del Quarzo, il Rosso del Rubino, il Viola dell’Ametista, il Celeste della Pietra di Luna, il Blu dello Zaffiro, il Verde dello Smeraldo.

Grande protagonista lo chiffon degradè nei toni caldi e freddi per caftani e vestiti pareo, su tulle elasticizzato con stampa gioiello per avvolgenti tubini. Non mancano le nuove Jumpsuit dalle linee morbide in microfibra e rese preziose da applicazioni di luminosi cristalli, compresa la versione seventy a zampa in tessuto shape.

La grande novità è la linea iconica “Icon” pensata in un’unica versione stra-chic black & nude che racconta un’eleganza senza tempo.