Jo Squillo: Cettina Bucca, la collezione Spring-Summer 2026

La ricerca dei tessuti è, come sempre, il cuore pulsante della visione di Cettina Bucca. Cotoni leggeri e lini naturali dialogano con tele grezze, ricami e lavorazioni crochet, evocando antiche tradizioni siciliane reinterpretate in chiave contemporanea. Alcuni pezzi sono arricchiti da ricami unici e dettagli di colore personalizzati, realizzati a mano da artisti e artigiani dell’isola, trasformando ogni capo in un’opera irripetibile.