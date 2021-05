Jo Squillo: Celine, la collezione per l'estate 2021

Tutto si mixa in uno stile comodo ed effortless, sportivo ma anche iper femminile, come negli abiti brillanti con colletti bianchi a contrasto che però si stemperano grazie agli accessori così urbani.

E così accade che Hedi Slimane, per la Primavera/Estate 2021, porta sulla sua specialissima passerella allo stadio Louis II di Monaco, un esercito di modelle dai look freschi e super contemporanei, che rileggono l'heritage così bourgeois della maison con gli occhi splendenti della generazione Z.

Le ragazze di Celine amano i classici, come i blazer dal sapore maschile o le giacche da smoking elegantissime, ma li reinterpretano in continuazione, osando con gli accostamenti, che potrebbero sembrare azzardati, ma che invece funzionano benissimo, perchè queste ragazze sono in primo luogo libere di giocare, di divertirsi con la moda.

Ed ecco, allora, che la giacca da smoking si abbina a short pants da boxeur e all'immancabile cappellino da baseball logato, vero fil rouge della collezione.

Giovane, fresca, libera dalle convenzioni e assolutamente comoda. La donna di Celine ci conquista con il suo allure naturale e così effortless. Un vero ritratto della Generazione Z.