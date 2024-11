Jo Squillo: Carolina Herrera, la collezione Resort 2025

A San Pablo del Monte, anche Tlaxcala, talavera, crea una delicata ceramica smaltata bianca e blu: è considerata quasi una religione. Jacqueline España, affascinata da questo materiale fin dall’infanzia, ha scelto di esplorare il potenziale di talavera dopo aver completato gli studi di ingegneria chimica. "Qui, talavera è come una reliquia, conservata o usata come decorazione per occasioni speciali. Volevo portarlo con me ogni giorno," dice España, che è profondamente coinvolta nel sostegno la sua comunità. Le sue ceramiche talavera dipinte a mano sono gioielli che ora adornano il prêt-à-porter pezzi con orecchini che completano collezione. “Come artigiano talavera, mi impegno a preservare il patrimonio tramandato me, salvaguardandone l’essenza e promuovendo l’innovazione”, aggiunge.