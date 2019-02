Jo Squillo: Byblos, la collezione per lʼinverno 2019-20

Il suggestivo, intrigante ed enigmatico gioco delle luci polari e la purezza cristallina dei ghiacci Artici con le loro sfaccettature che riflettono i raggi di sole ispirano la collezione Byblos Autunno/Inverno 2019.

Affascinato dalle eteree e incontaminate regioni polari e dai colori sfavillanti dell’Aurora Boreale, Manuel Facchini, direttore creativo del marchio, disegna una collezione d’impatto, che pone l’accento su un approccio sostenibile.

Alla plastica delle bottiglie riciclate viene data una nuova vita diventando l’ingrediente segreto per creare perle ecologiche, che come diamanti sostenibili riflettono un’estetica rinnovata, radicata nella consapevolezza dei problemi legati al riscaldamento globale. Come cristalli di ghiaccio, queste perle purissime punteggiano una serie di capi generando effetti iridescenti su bomber cocoon, felpe con cappuccio e parka cristallizzati. Il nylon riciclato è invece usato per i capispalla urbani decorati da motivi grafici inspirati a un’idea di cosmo atemporale.