Jo Squillo: Buon compleanno Beppe Convertini

Per festeggiare il suo compleanno Beppe Convertini ha scelto di organizzare una cena tra pochi intimi amici, volti noti del mondo dello spettacolo, sulla magnifica terrazza del Rhinoceros Entr'acte - Le Restau de la Galerie, il ristorante della Rhinoceros Gallery, da cui si gode una vista mozzafiato sulla Città Eterna. Presenti al dinner , Bruno Vespa, accompagnato dalla moglie Augusta Iannini, Valeria Marini che ha sfoggiato un lucente abito rosso fuoco. Non sono voluti mancare anche Serena Bortone, Nunzia De Girolamo elegante in nero, Giusy Versace, pluripremiata atleta paralimpica. Raggiante la bellissima Anna Falchi che divide con Convertini l'impegno quotidiano al timone di C'è tempo per..., elegantissima Lisa Marzoli, giornalista del Tg2 che al fianco di Convertini ha condotto La Vita in diretta Estate lo scorso anno. Alla raffinata cena ha partecipato una delle attrici più affascinanti del cinema Italiano Barbara Bouchet.

Affianco agli impegni lavorativi, Beppe è da sempre attento al sociale, e, infatti, eccolo diventare testimonial per “Terre Des Hommes”, organizzando anche delle mostre video fotografiche per raccontare le sue missioni umanitarie in giro per il mondo. “I Bambini di Nessuno” è il racconto fotografico con i diari di bordo delle ultime missioni umanitarie nei campi profughi siriani ad Aarsal, Zarqa e a nel Myanmar.

Buon Compleanno Beppe!