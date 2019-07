Jo Squillo: Buon Compleanno Beppe Convertini!

Tantissimi amici a Roma per la festa di compleanno di Beppe Convertini. In questi giorni l'attore e conduttore tv che in questi giorni è impegnato tutti i pomeriggi a condurre su Rai 1 “La vita in diretta estate”.

E infatti, ecco che al party esclusivo è accorsa la sua compagna di viaggio, Lisa Marzoli, e tutta la squadra de “La vita in diretta estate”.

Tanti i volti noti del mondo dello spettacolo: Michele Cucuzza, Giampiero Ingrassia, con la figlia, Emanuela Aureli, Stefania Orlando con il neo sposo Simone Gianlorenzo, Miriana Trevisan, Angela Melillo, Guenda Goria e il suo papà Amedeo, Monica Marangoni, Valentina Bisti, lo stilista Renato Balestra, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Simona Borioni, Nadia Bengala, Alma Manera, Nathalie Caldonazzo, Fanny Cadeo, Pino Strabioli, Maria Elena Fabi, Donatella Pandimiglio, Manila Nazzaro, Valeria Graci, Patrizia Pellegrino, Enrico Varriale, Daniela Poggi, Maria Rosaria Omaggio, Carolina Rei, Myriam Fecchi, Janet De Nardis, Vira Carbone, Piero Mazzocchetti, Christian Marazziti, Pascal Vicedomini, Antonella Elia, Adriana Russo, Rossella Izzo, Turchese Baracchi, Igor Barbazza. Dulcis in fundo Valeria Marini con la sua mamma Gianna Orrù.