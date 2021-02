Jo Squillo: Boucheron

Claire Choisne ha estrapolato lo spirito, la linea, la semplicità assoluta di un tempo in cui le donne parigine affermavano la propria femminilità indossando capi maschili, mettendo in bella mostra scollature, pantaloni a vita alta, collane lunghe e capelli corti. Un’epoca di stravaganza, in cui lo stile era una questione di atteggiamento.

Come eco perfetta per le donne e gli uomini di oggi, Claire Choisne ha scelto di celebrare lo spirito della couture e gli antagonismi dei ruggenti anni Venti, focalizzandosi sul femminile e sul maschile, sull’opulenza delle linee pure, sul contrasto tra bianco e nero, accentuato da un tocco di colore. Il savoir-faire di Boucheron nella creazione di gioielli, applicato a collane flapper e bracciali intrecciati a nastro, dà vita a pezzi multiwear dal gusto genuinamente contemporaneo.

Con le sue innumerevoli collezioni di Alta Gioielleria per donna e per uomo, «A History of Style, Art Déco» è una dichiarazione di libertà e stile.