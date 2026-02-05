Jo Squillo: Blast, secondo capitolo: Splash of Colours
Repossi è lieta di presentare il secondo capitolo della sua collezione di Alta Gioielleria, Blast: Splash of Colours.
Fin dalla sua fondazione nel 1957, Repossi trasforma oro e luce in gioielli con la sua ineguagliabile competenza e il suo savoir-faire di Place Vendôme, minimalista ma potente.
La Maison rende ancora una volta omaggio alla sua iconica collezione di Alta Gioielleria, Blast, attraverso due capitoli che rivisitano lo spirito opulento degli anni '80. La collezione Blast è caratterizzata dal suo filo dorato continuo, scolpito a mano.
Il primo capitolo, presentato nel luglio 2025, presenta 21 creazioni eccezionali che uniscono la maestria artigianale della Maison al suo design visionario. Volumi audaci sono creati attraverso curve scultoree in oro bianco, rosa e nero, illuminate dalla luminosità dei diamanti.
Il secondo capitolo, presentato nel gennaio 2026 durante la settimana dell'Alta Moda di Parigi, reinterpreta questi modelli iconici e rende omaggio all'uso intelligente del colore, parte integrante del DNA della Maison e al suo approccio contemporaneo al design dei gioielli.
Questo nuovo capitolo presenta l'anello, gli orecchini e il bracciale Blast con una selezione di pietre preziose e raffinate in varie forme: ovale, a goccia, a cuscino e tonda, in due diverse e vivaci palette di colori. Dalle calde tonalità arancioni dei granati mandarino, delle tormaline pesca, dei topazi gialli e dei citrini, alle sorprendenti tonalità blu degli zaffiri, delle tanzaniti e delle tormaline indicolite, creando un accattivante contrasto con l'uso di pavé di diamanti e oro bianco.
