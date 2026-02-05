Jo Squillo: Blast, secondo capitolo: Splash of Colours

Questo nuovo capitolo presenta l'anello, gli orecchini e il bracciale Blast con una selezione di pietre preziose e raffinate in varie forme: ovale, a goccia, a cuscino e tonda, in due diverse e vivaci palette di colori. Dalle calde tonalità arancioni dei granati mandarino, delle tormaline pesca, dei topazi gialli e dei citrini, alle sorprendenti tonalità blu degli zaffiri, delle tanzaniti e delle tormaline indicolite, creando un accattivante contrasto con l'uso di pavé di diamanti e oro bianco.