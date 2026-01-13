Jo Squillo: Belleke Gioielli, la collezione Spring-Summer 2026

Le creazioni Belleke si articolano in anelli, orecchini, bracciali, spille e collane, lavorati interamente a mano in bronzo giallo, bronzo rosso e argento, con possibilità di realizzazione in oro su richiesta. La collezione trova la sua solidità nei pezzi scultorei costruiti su volumi compatti e profili non simmetrici, come il Bombato o l’Irregolare, e negli anelli con pietre — tormaline, rodoliti, zaffiri, rubini — in cui la gemma non decora ma struttura l’oggetto, determinando la forma grazie alle sue inclusioni e variazioni interne. Accanto a questi nuclei prende forma la capsule Rococò, un esercizio sulla continuità del metallo: curve che si avvolgono in un unico movimento, senza eccedenze formali. Il cuore più sperimentale del lavoro di Isabelle emerge però nelle linee Entropia ed Earth, dove il metallo si apre, si inclina, si flette attorno a tormaline rosa o verdi e a cabochon dalla presenza densa; in queste serie la pietra determina la postura dell’oggetto, la sua tensione e il suo ritmo.