Jo Squillo: Belleke Gioielli, la collezione Spring-Summer 2026
La forma che resta. La materia che parla.
Belleke Gioielli nasce dal lavoro di Isabelle Gandini, designer, artigiana e gemmologa che ha costruito la propria identità attraverso la cera e il metallo, lasciando che ogni forma conservi la traccia del gesto.
Il nome, un vezzeggiativo olandese, rivela l’origine intima di un metodo che rifiuta la simmetria e il decoro per privilegiare ciò che è autentico: curve irregolari, superfici vive, spessori che non nascondono la materia ma la mostrano.
La formazione alla Scuola Orafa Ambrosiana, la specializzazione in Alta Gioielleria e gli studi in gemmologia presso l’Istituto Gemmologico Italiano definiscono la precisione con cui Isabelle osserva pietre e metalli; la tecnica della cera persa le consente di modellare oggetti non replicabili, in cui ogni variazione diventa parte del carattere del pezzo.
Le creazioni Belleke si articolano in anelli, orecchini, bracciali, spille e collane, lavorati interamente a mano in bronzo giallo, bronzo rosso e argento, con possibilità di realizzazione in oro su richiesta. La collezione trova la sua solidità nei pezzi scultorei costruiti su volumi compatti e profili non simmetrici, come il Bombato o l’Irregolare, e negli anelli con pietre — tormaline, rodoliti, zaffiri, rubini — in cui la gemma non decora ma struttura l’oggetto, determinando la forma grazie alle sue inclusioni e variazioni interne. Accanto a questi nuclei prende forma la capsule Rococò, un esercizio sulla continuità del metallo: curve che si avvolgono in un unico movimento, senza eccedenze formali. Il cuore più sperimentale del lavoro di Isabelle emerge però nelle linee Entropia ed Earth, dove il metallo si apre, si inclina, si flette attorno a tormaline rosa o verdi e a cabochon dalla presenza densa; in queste serie la pietra determina la postura dell’oggetto, la sua tensione e il suo ritmo.
Ogni gioiello mantiene una struttura autonoma, mai identica a un’altra, perché il processo manuale non prevede copie ma variazioni. Il valore non risiede nella perfezione ma nella coerenza: la materia resta riconoscibile, il gesto non viene cancellato, la pietra conserva la sua natura.
In ogni creazione, Belleke Gioielli afferma una visione precisa: non produrre ornamenti, ma oggetti che portano con sé tempo, concentrazione e verità. Gioielli che non imitano nulla, ma esistono per ciò che sono.
