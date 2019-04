La SS19 di Beatrice propone un nuovo percorso eclettico. Nuove ricerche haute-tech, nuovi accostamenti cromatici ed impatti visuali creano mondi differenti che fanno tutti parte dello stesso universo, quello di Beatrice. Radicata nel presente, spinge il proprio linguaggio stilistico verso il futuro. L'intramontabile bianco e nero viene rivisitano con l'accento del lilla e del citrus, note di colore che portano raffinatezza all'interno di un'impronta geometrica forte. Le frange bianche e nere e i completi di pelle rompono la linearità delle silhouette, donando un twist grintoso e un attitude contemporanea.

Fierce magenta è il centro da cui nascono paillettes iper glamour, abiti zebrati astratti e micro maculati che inneggiano ad uno stile iper-iconico in cui l'eleganza è accostata al new-tribal. L'accento del nero porta questo universo dinamico e d'impatto verso un'allure elegante e raffinato. Le stampe foulard vintage vengono reinterpretate creando abiti dinamici in cui il patch-work crea sezioni di colore e contaminazioni differenti che rimodellano linee fluide e dolci. I total look orange stamina contrastano con i tessuti misto lino impunturati in cui un leggero accenno al country si mescola alla forza delle tinte accese. Jersey compatti haute-tech e i denim ricamati incontrano texture tridimensionali e campiture piene di giallo e arancio che creano un mix tra forme oversize e completi plissettati in cui sono presenti tutta la ricerca dei materiali che ha sempre contraddistinto Beatrice.