Jo Squillo: Baldinini, la collezione Autunno/Inverno 2022/23

Baldinini è una Maison d'alta gamma nata nel 1910 a San Mauro Pascoli, distretto romagnolo dalla forte vocazione manifatturiera, e tuttora è legata fortemente con il territorio. Le calzature e le creazioni Baldinini esprimono un'artigianalità raffinata di assoluta qualità e di un saper fare calzaturiero che si legano a doppio filo con la storia della moda e i successi oltreconfine di tutto il Made in Italy.

La collezione Autunno/Inverno 2022/23 segna un forte rinnovamento per la Maison, che, infatti, non solo ha deciso di rinnovare il proprio logo, ma anche di presentare una nuova capsule collection in collaborazione con Arthur Arbesser.

"Arthur Arbesser x Baldinini" è un progetto dall'anima innovativa e si propone come omaggio all’heritage di Baldinini con un twist contemporaneo.

Nella Main Collection, invece, a trionfare sono gli accessori gioiello, come catene che giocano con il nuovo logotipo, costruzioni che alternano il casual all'eleganza più estrema, e una gamma di colori che va dal bianco e il cuoio a colori più accesi come il rosso e l'azzurro.

Insomma, Baldinini propone una collezione ricca di idee e modelli, perfetti per ogni donna.