Il brand di tech-couture Au197Sm, fondato dall'imprenditore Stefano Maccagnani con alla guida il direttore artistico Paola Emilia Monachesi, prosegue nel solco di un 2019 ricco di novità con il suo debutto alla Milano Fashion Week.

Dopo aver presentato a Firenze, in due appuntamenti distinti, sia la sua nuova collezione uomo che la nuovissima linea kidswear, il brand pioniere dell'evoluzione applicata al pret à porter mostra la sua collezione donna per la stagione FW 2019-20 con un evento particolare, in sintonia con il suo concept avveniristico. Cornice deputata per svelare la visione inedita dello stile femminile di Au197Sm è il Palazzo della Permanente di Milano in cui si è svolto un evento dall'alto coefficiente esperienziale, in sintonia con il concept del marchio.

Non solo high tech ma high-chic: Au197Sm, infatti, sfrutta un'esclusiva tecnica, brevettata da Belumbury Fashion Group, società a cui fa capo, che fonde l'oro 24 kt con fibre di pregio - lavorate come se fossero oggetti di design- unite a trattamenti innovativi - come le cuciture a ultrasuoni - per creare modelli che vanno al di là dei consueti confini della moda ed esprimono unicità e bellezza.