Una collezione d’impatto, capace di sublimare, con la preziosità della sua essenza, una femminilità urbana ad alto tasso di ingegnerizzazione, costruita intorno a outfit d’avanguardia: una sintesi perfetta di estetica e performance che non dimentica, però, la tradizione sartoriale italiana. L’immagine è forte, i look sono definiti: l’ispirazione si concretizza in una visione pionieristica della moda che fa della creazione innovativa il suo centro propulsore. Uno stile perfetto per una donna che vuole raggiungere la cima in ogni ambito: una novella scalatrice, alla continua ricerca di orizzonti da conquistare e di vette da scalare. Da qui nasce il concetto di Climbers che identifica la collezione del brand.

Una couture realmente high-chic: Au197Sm, infatti, sfrutta un’esclusiva tecnica brevettata che fonde l’oro 24 kt e altri metalli preziosi con fibre di pregio – lavorate come se fossero oggetti di design- unite a trattamenti innovativi – come le cuciture a ultrasuoni - per creare modelli che vanno al di là dei consueti confini della moda ed esprimono unicità e bellezza. La tecnologia diventa una realtà visibile e concreta che firma le innovazioni di stile pensate per la donna contemporanea, capace di andare oltre le tendenze per raggiungere nuovi scenari creativi da indossare: così saldature a ultrasuoni si uniscono a forme e colori che riescono a miscelarsi tra loro quasi fossero nati dalla stessa radice. Preziosi ricami ed innovative tecniche pervadono i materiali della stagione rendendoli luminosi ed eleganti pur rispettando il fedele concetto di luxury street wearing.

I tessuti spaziano dal tecnologico rivisitato e personalizzato da specifici trattamenti artigianali, alle lane naturali lavorate ad ultrasuoni, garze ricamate di cristalli e la AU-Dolly che diventa Icona del Brand e ne simboleggia la fermezza di concetto e pensiero rivolto al prossimo avvenire. La catarifrangenza del materiale di punta della collezione viene rielaborato in chiave luxury daily e ricamato con perle, baguette e cachemire multicolor.

I dettagli sono infiniti e personalizzati su ogni singolo capo, interpretati e posizionati in modo diverso a seconda delle forme e della caduta dei tessuti. Iridescent Tapes delimitano ogni taglio ed asimmetria e ne illuminano i contorni creando un fascio di luce che rappresenta l’essenza aurea dell’essere e del divenire. Quello che ne deriva è uno stile prezioso, ma nello stesso tempo estremamente tecnologico e duttile, perfetto per declinarsi nei modelli più differenti. L’innovazione che unisce metalli unici con fibre pregiate dona carattere. In tutta la collezione i moschettoni si alternano agli inserti catarifrangenti, riflettenti e iridescenti, che accendono di bagliori i capi dai tagli precisi.

​La Au-Dolly diventa in piccolo ed in grande l’accessorio trendy della collezione, ricamo, collana , pendente ed orecchino applicato direttamente sugli insoliti “Wuthering Heights Hats”. Non si possono trascurare le Iridescent patent leather Sneakers che rigorasamente accompagnano i DailyMoodNight Outfits