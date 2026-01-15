Jo Squillo: ARTE FIERA 49 - COSA SARÀ

Tra gli appuntamenti in programma, la presentazione di due libri fotografici che indagano il tema del genere e dei comportamenti umani, pubblicati entrambi da case editrici indipendenti: “Changing Room” (Altana, 2025) di Chiara Calgaro e “A Study On Waitressing” (Witty Books, 2024) di Eleonora Agostini, Vincitore del 2025 Paris Photo– Aperture PhotoBook Award nella categoria First PhotoBook.

Cecilia Canziani (curatrice del Padiglione Italia alla 61ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, co-fondatrice di IUNO e autrice), Simone Menegoi (critico e curatore) e Filippo Nostri (grafico) presentano la prima monografia di Alessandra Spranzi, realizzata con il sostegno dell'Italian Council, "Fotografie e altre cose" (viaindustriae, 2026), assieme all'artista e alla curatrice del volume Ilaria Ganni. Spazio anche all’anteprima nazionale di “Sudario #1: Ouroboros”, nuovo magazine di arti visive dedicato alle voci dal e sul Mediterraneo, presentato dagli artisti Rä di Martino e Irene Fenara e dal fondatore di Sudario Stefano Tripodi.

Il programma include inoltre la presentazione del catalogo “Michael E. Smith, CC” (CURA, 2026), legato alla mostra in corso a Palazzo Bentivoglio insieme al curatore Luca Lo Pinto, Simone Menegoi e al direttore di Palazzo Bentivoglio, Tommaso Pasquali; e un talk con Chiara Baldovini (Istituto Sicilia), Martina Motta (Ricercatrice) e Giacomo Porfiri - Alterazioni Video (artista e autore) sul rapporto tra architettura e ambiente a partire dal volume di Alterazioni Video, “INCOMPIUTO. La nascita di uno stile” (Humboldt Books, 2025) e di AA.VV, “Sicilia” (Istituto Sicilia, 2025).