Jo Squillo: Antonio Grimaldi, la collezione Alta Moda SS26

Nel cuore segreto di un palazzo romano, dove l’oro si fa silenzio e la pittura diventa linguaggio delle pareti, Antonio Grimaldi sceglie il Salotto Cinese di Palazzo Besso come ispirazione e scenario della collezione. Uno scrigno raro e quasi nascosto, rivestito da grandi pannelli dipinti di ispirazione orientale, popolati da fiori e uccelli sospesi su fondi dorati, che accoglie l’Alta Moda come un’estensione naturale del suo immaginario. Non è una scelta casuale. Palazzo Besso è anche la sede dell’atelier Grimaldi: uno spazio vissuto, abitato quotidianamente dalla creazione. La connessione tra collezione e luogo nasce dall’interno, come un’ispirazione maturata nel tempo, sedimentata tra le mura che accolgono la tradizione dell’alta moda.