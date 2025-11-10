Jo Squillo: Anteprima, la collezione Spring-Summer 2026

BIOGRAFIA DI TAKAHIRO IWASAKI

Takahiro Iwasaki, nato a Hiroshima nel 1975, Takahiro Iwasaki è un artista contemporaneo di fama internazionale, noto per le sue sculture in miniatura e installazioni dettagliatissime. Le sue opere sfidano la percezione dello spettatore, invitandolo a uno sguardo ravvicinato per scoprire mondi nascosti all'interno di dettagli minuziosi. Utilizzando spesso materiali umili e quotidiani come asciugamani, capelli, polvere e nastro adesivo, crea strutture così delicate e precise che è necessario chinarsi per coglierne appieno la bellezza. Le sue creazioni contengono sottili riferimenti all’architettura tradizionale giapponese e alla cultura, portando con sé una reverenza silenziosa per l’impermanenza e il cambiamento ambientale. La sua infanzia a Hiroshima — città che ha conosciuto distruzione e rinascita — ha profondamente plasmato la sua visione. Temi come la transitorietà della vita, la memoria dei luoghi e il rispetto profondo per i materiali permeano tutta la sua opera.