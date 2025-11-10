Jo Squillo: Anteprima, la collezione Spring-Summer 2026
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Izumi Ogino e l'arte di trasformare l'ordinario in straordinario.
© Ufficio stampa
Anteprima prosegue il dialogo tra moda e arte con una nuova collaborazione con lo scultore giapponese Takahiro Iwasaki, dove geometria, materiali riciclati e memoria dei luoghi si riflettono nella struttura dei capi.
Anteprima celebra il talento con una nuova collaborazione d’autore tra la direttrice creativa, Izumi Ogino, e lo scultore miniaturista giapponese Takahiro Iwasaki, originario di Hiroshima.
La collezione Spring/Summer 2026 ruota attorno al tema “Echi di transitorietà. Dalla fragilità, costruiamo. Dalla decadenza, creiamo”, indagando la trasformazione della debolezza in forza e la scoperta della bellezza nel disordine. Guardando alla creatività zen di Iwasaki e alle sue opere meditative e miniaturiste, Izumi Ogino reinventa il quotidiano, elevando l’ordinario allo straordinario e riscoprendo il valore della rigenerazione.
La proposta di Anteprima diventa un tributo alla resilienza silenziosa che si cela nel quotidiano. Polvere, filo, capelli, memoria: elementi fragili trasformati in qualcosa di sacro e duraturo. La collezione prende vita nelle geometrie architettoniche delle torri e dei templi, con leggerezza, riflettendosi nella struttura dei capi e delle proporzioni, come nelle installazioni-specchio dell’artista. La chiave è reimmaginare, affidandosi alla forza trasformativa della vita e delle cose di tutti i giorni, dall’arte che può essere indossata alla sostenibilità dei materiali riciclati, ecologici e biodegradabili.
La passerella si trasforma in un vero e proprio cantiere poetico, con uno stagno riflettente simbolo di struttura e transitorietà. Attraverso lo styling a strati, i capi evocano la bellezza delle opere di Iwasaki, dove trasparenza e integrità strutturale convivono armoniosamente. Maglie leggere e tessuti impalpabili si muovono con il corpo, mentre il gioco materico di luce e ombra mette in risalto la solidità dei capi, ricordando il ritmo visivo delle torri sospese e dei paesaggi frammentati.
I colori, vivaci e intensi, incarnano uno spirito di ottimismo: dal blu, verde, giallo e rosa, fino ai pastello come avorio, menta e pesca, sfumature glicine, lilla e viola. L’arancio, richiamo all’intervento umano e alla ricostruzione, emerge sui caschi scultorei.
Le texture non convenzionali — fili riciclati, filati metallici, tessuti traslucidi — riflettono il linguaggio tattile di Iwasaki. L’impegno sostenibile è evidente nell’uso di fibre riciclate, nylon rigenerato, poliestere e nelle collaborazioni con artigiani che applicano tecniche zero waste, mostrando la bellezza di un rinnovamento consapevole.
La collezione spazia dal cappotto con dettaglio trompe-l’oeil, al trench corto rivisitato, fino al bermuda unisex in cotone da trench. Un’opera di Iwasaki diventa stampa su maglia mesh traspirante, mentre polo e gonna in maglia richiamano le reti da costruzione industriale, trasformando il quotidiano in arte da indossare.
Con le collaborazioni con artisti giapponesi contemporanei, Anteprima rinnova il suo impegno nel trasformare la moda in un’esperienza artistica e poetica, capace di sorprendere e ispirare.
BIOGRAFIA DI TAKAHIRO IWASAKI
Takahiro Iwasaki, nato a Hiroshima nel 1975, Takahiro Iwasaki è un artista contemporaneo di fama internazionale, noto per le sue sculture in miniatura e installazioni dettagliatissime. Le sue opere sfidano la percezione dello spettatore, invitandolo a uno sguardo ravvicinato per scoprire mondi nascosti all'interno di dettagli minuziosi. Utilizzando spesso materiali umili e quotidiani come asciugamani, capelli, polvere e nastro adesivo, crea strutture così delicate e precise che è necessario chinarsi per coglierne appieno la bellezza. Le sue creazioni contengono sottili riferimenti all’architettura tradizionale giapponese e alla cultura, portando con sé una reverenza silenziosa per l’impermanenza e il cambiamento ambientale. La sua infanzia a Hiroshima — città che ha conosciuto distruzione e rinascita — ha profondamente plasmato la sua visione. Temi come la transitorietà della vita, la memoria dei luoghi e il rispetto profondo per i materiali permeano tutta la sua opera.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa