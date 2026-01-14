Jo Squillo: Annapurna, la collezione Spring-Summer 2026
La collezione Eternal Love segna l’inizio di una nuova fase per Annapurna – storica eccellenza italiana nel settore della maglieria.
È un progetto che guarda al futuro, mantenendo intatto il legame con le radici del brand: qualità, materia e autenticità.
Pensata per uomo e donna, Eternal Love racconta un’eleganza spontanea, libera, consapevole. Le forme sono morbide ma definite, modellate per accompagnare il corpo con naturalezza, senza imporre rigidità ma conservando struttura e presenza.
I materiali sono i veri protagonisti. Lino e cotone si intrecciano a filati tecnici come il cotone-acciaio e a un cotone fiammato dalle sfumature naturali, generando superfici vive e tattili. Ogni tessuto è scelto per trasmettere una sensazione di autenticità, un dialogo tra innovazione e tradizione, tra leggerezza e sostanza.
La palette cromatica ruota intorno al sierra, un tono caldo e terroso che evoca la frutta matura e la polvere della terra. Accanto, si alternano il bianco latte, che vira verso il burro, e il nero assoluto, colore simbolo di profondità e identità per Annapurna.
Eternal Love è un inno alla continuità e alla trasformazione. Una collezione che unisce ricerca e concretezza, dove ogni capo diventa espressione di un amore eterno per la materia, la forma e il tempo che scorre.
