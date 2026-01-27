Jo Squillo: Ami Paris, la collezione Fall-Winter 2026/2027
Ami Paris ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2026 uomo e donna in uno spazio in stile Haussmann grezzo e industriale situato sugli Champs-Élysées, a Parigi.
"La collezione Autunno/Inverno 2026 di Ami Paris è colorata, generosa, immediatamente riconoscibile come nostra. A segnare quindici anni di Ami Paris, questa collezione sembra l’inizio di un nuovo capitolo, pur restando fedele alle nostre origini.
Durante la progettazione della collezione Fall–Winter 26 avevo in mente un’immagine molto forte: le infinite sfaccettature di un Cubo di Rubik®. Basta il più piccolo movimento e il cubo cambia completamente, nei colori, nella disposizione, nell’atmosfera. Questa collezione funziona esattamente allo stesso modo: si modifica un solo dettaglio e improvvisamente tutto appare nuovo, diverso, sorprendente.
Fin dall’inizio, desideravo una maggiore libertà nel modo di indossare i capi, mescolando elementi molto casual con altri più sofisticati, colori e stili differenti… È davvero una rappresentazione della vita quotidiana su una strada parigina. Seduti a un tavolino di un caffè, si osservano persone di ogni tipo che passano. Non sono mai le stesse storie, gli stessi personaggi o gli stessi abiti: questa diversità è fondamentale per me. Questo è Ami Paris, il riflesso di un’eleganza reale e vivibile, di una quotidianità autentica.
La Fall–Winter 26 non è un ritorno al passato, ma un modo per riaffermare ciò che è sempre stato presente: vestire donne e uomini con sincerità, rispetto e umiltà, immaginando come, una volta entrati nel guardaroba di qualcuno, questi abiti diventino davvero suoi." Alexandre Mattiussi, Fondatore & Direttore Creativo, Ami Paris
IL CONCEPT E IL SET
La sfilata Autunno/Inverno 2026 di Ami Paris si è svolta in uno spazio dall’accentuata atmosfera industriale, all’interno di un edificio in stile Haussmann su Avenue des Champs-Élysées. Neutro e sobrio, lo spazio ha offerto uno sfondo chiaro e discreto che ha permesso di concentrare tutta l’attenzione sulla collezione.
Il pubblico era seduto molto vicino alla passerella e ai modelli in movimento, consentendo di osservare capi e materiali nel modo più ravvicinato possibile, con il desiderio di lasciare che la collezione parlasse da sé.
La colonna sonora della sfilata era un mix elettronico che rifletteva lo spirito energico dell’evento, includendo: In French di Romare, Four To The Floor (Thin White Duke Mix) di Starsailor, Home (Tom Sharkett Edit) di LCD Soundsystem.
IL CASTING
Questa stagione, il casting è stato costruito attorno a un mix equilibrato di modelli emergenti e affermati. Adwoa Aboah, Mona Tougaard, Alex Consani, Lina Zhang, Raf Pincus, Bojvck Kang, Mack Karpes e Ezekiel Conteh hanno sfilato insieme a modelli selezionati tramite street casting. Essi riflettono una varietà di stili e attitudini, rafforzando la dimensione intima della sfilata e dando vita alla collezione in modo diretto e umano.
AMI PARIS OSPITI
Alexandre Mattiussi ha accolto un gruppo fedele di amici storici della Maison. Artisti, talenti, figure culturali e sostenitori di lunga data hanno assistito alla sfilata. In continuità con le stagioni precedenti, la presenza di Catherine Deneuve, Diane Kruger, Adam DiMarco, Leïla Bekhti, Zhou Yiran, Bright, Choi Woo Shik, Tsubasa Honda, Seungkwan, Mahmood ha sottolineato le relazioni durature e il senso di continuità che sono al centro di Ami Paris.
COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2026
La collezione Autunno/Inverno 2026 esplora silhouette sicure di sé, con volumi naturali. Cappotti oversize, pantaloni ampi e forme balloon rilassate definiscono una chiara attitudine parigina.
Il menswear gioca sui contrasti, combinando linee lunghe e ampie con tagli più corti e puliti. Il womenswear adotta un approccio più strutturale: i volumi si concentrano sui fianchi, mentre le forme restano fluide e facili da indossare. L’outerwear rimane senza tempo.
Il colore riveste un ruolo centrale, costruito su una base di neutri eleganti, arricchiti da tonalità naturali e contrastati da accenti decisi (azzurro cielo, rosa tenue, vaniglia, verde smeraldo, zafferano, blu reale e diverse intensità di rosso). I materiali aggiungono profondità e carattere, mescolando pellami, maglierie testurizzate e jersey colorati con motivi grafici — quadri, righe, chevron, pied-de-poule e argyle — creando ritmo e profondità.
