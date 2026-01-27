Jo Squillo: Ami Paris, la collezione Fall-Winter 2026/2027

Fin dall’inizio, desideravo una maggiore libertà nel modo di indossare i capi, mescolando elementi molto casual con altri più sofisticati, colori e stili differenti… È davvero una rappresentazione della vita quotidiana su una strada parigina. Seduti a un tavolino di un caffè, si osservano persone di ogni tipo che passano. Non sono mai le stesse storie, gli stessi personaggi o gli stessi abiti: questa diversità è fondamentale per me. Questo è Ami Paris, il riflesso di un’eleganza reale e vivibile, di una quotidianità autentica.