Jo Squillo: Amaro Montenegro #HUMANSPIRIT

In un mondo in continua evoluzione tecnologica, e' fondamentale esaltare i valori autentici di condivisione, socialità e amicizia, ed è proprio questo lo scopo di Amaro Montenegro con il progetto innovativo #HUMANSPIRIT.

In collaborazione con Future Food, un ecosistema internazionale dove l’innovazione alimentare rappresenta uno strumento per affrontare le sfide del futuro e valorizzare il territorio locale, #HUMANSPIRIT sfida dei team multidisciplinari a creare nuovi concetti che facilitino la convivialità, senza dimenticare la tecnologia. Il team vincitore, scelto da una giuria di esperti, riceverà un premio in denaro che comprende anche la realizzazione del prototipo del proprio progetto.

La tecnologia, non solo è una parte importante della nostra quotidianità, ma è da sempre anche un valore fondante di Amaro Montenegro: la sua stessa ricetta, infatti, è nata dalla ricerca incessante del fondatore Stanislao Cobianchi, e Amaro Montenegro è riuscito, dal 1885, ad abbracciare sempre la contemporaneità e il futuro, rimanendo però sempre legato profondamente ai propri valori.