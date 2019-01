Jo Squillo: Allegri a Pitti Uomo N. 95

Il duo di designer Ben Cottrell e Matthew Dainty, noti come Cottweiler, sono designer speciali che corrispondono istintivamente all'ambiente. Con una visione del design moderna e una particolare attenzione alla fabbricazione e alla vestibilità, i Cottweiler creano nuove modalità per il guardaroba contemporaneo.

Allegri presenta a Pitti Uomo N. 95 una nuova capsule collection creata in collaborazione con Cottweiler dove heritage e design diventano la sintesi di una nuova estetica che combina eleganza con funzionalità e stile, applicati ad una capsule grintosa di dieci impermeabili.

La collezione è ispirata al mondo marino e acquatico, dove elementi legati all'abbigliamento sportivo della pesca subacquea e dell'apnea, vengono incorporati all'interno dei tradizionali capi Allegri.

Layer termici removibili sono combinati con tessuti speciali che esplicitano l'eccellente know-how italiano e le nuove tecnologie avveniristiche, portando il mood sportivo nell'abbigliamento formale quotidiano.